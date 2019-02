Lojas Americanas é autuada por divergências de preços

Na manhã de terça-feira (26), uma equipe da Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor- PROCON/Campo Grande, fiscalizou a loja de departamentos Americanas, devido a denuncias de consumidores por meio do aplicativo “Fala Campo Grande”, disponível a toda a população.

Os agentes verificaram produtos oferecidos, preços nas gôndolas e na etiqueta, e nisso foram verificadas divergências de até R$ R$63,36 em sete produtos.

Conforme o subsecretário do Procon, Valdir Custódio: “A divergência é a diferença entre o preço da gôndola ou etiqueta e o preço que é cobrado no caixa. É uma das formas mais graves de lesão ao consumidor, pois conta com sua distração para cobrar valor maior e indevido. É um desrespeito e uma lesão direta a lei”.

A empresa foi autuada e deverá responder a processo, podendo ser condenada e ter que pagar multa.

