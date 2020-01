Lojas Americanas é autuada por propaganda enganosa pelo Procon-MS

A Lojas Americanas da rua Cândido Mariano foi autuada pelo Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) ao ser flagrada com produtos vencidos e preços irregulares, na manhã desta terça-feira (7).

Segundo a equipe da Superintendência, foram encontrados salgadinhos de arroz, crispies de quinona, amendoim cobertos de chocolate ao leite, granola e mini bolos fora do prazo de validade. Para garantir que os produtos não fossem comercializados novamente, todos foram descartados pelo Procon-MS.

Durante a fiscalização, desodorantes, protetor solar, aparelhos de barbear descartáveis, creme dental, sabonetes diversos, escovas de dente, biscoitos, bombons, salgadinhos de batata e balas de diversos sabores foram flagrados sem nenhuma identificação de preço. Outra irregularidade foi o descumprimento das promoções fixadas nas prateleiras, como por exemplo o “Leve três e pague dois”.

Ao passar os produtos no caixa, como chocolates e cremes dentais, os clientes perceberam que o valor estava sendo cobrado de acordo com as unidades e não conforme a promoção anunciada. Segundo a equipe do Procon-MS, situações assim podem ser caracterizadas como publicidade enganosa.

A denúncia de irregularidades na conveniência foi realizada por meio da página “Fale conosco”, do site do órgão. O cidadão que se sentir prejudicado durante o consumo em algum estabelecimento deve fazer a denúncia ao Procon -MS. O prédio do Procon-MS, localizado na rua 13 de Junho 930.

As denúncias pode ser feitas também nos telefones 151, número de WhatsApp (67) 9 9158-0888.

