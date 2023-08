Lojas do centro de Campo Grande terão semana de promoções

A “Promo Centro”, campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), acontecerá de 5 a 12 de agosto, em mais de 200 lojas com cinco mil itens com desconto e reduções entre 5% a 70%, nos comércios parceiros da inciativa.

“Vamos mostrar que o Centro está de volta, com a sua pujança, e todo a conexão que possui com o campo-grandense, na hora de comprar presentes. Vemos, inclusive, às vésperas do Dia dos Pais como uma oportunidade do nosso Varejo mostrar superação frente a um ano de tantos desafios”, explica o presidente da CDL-CG, Adelaido Vila.

Para que o consumidor receba o melhor atendimento possível e fique bem destacadas as oportunidades de promoção, a campanha tem realizado ciclos de treinamentos com equipes das lojas credenciadas.

Criada em 2019, a “Promo Centro” chega a sua terceira edição, a maior organizada até o momento do projeto, que também teve papel emblemático durante o momento de reaberturas do comércio. “Movimento de recuperação confirmado na pesquisa do Termômetro do Varejo, que lançamos em julho deste ano, que avaliou indicadores do segmento no pós-pandemia”, conta a presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), Inês Santiago.

Entretanto, o mesmo levantamento, aponta para um ano difícil no setor que mais emprega pessoas na Capital, reversão no segundo semestre de 2023 que deve ser impulsionada com a “Promo Centro”, conforme expectativa da CDL-CG.

Confira onde encontrar ofertas da “Promo Centro”:

Anita Shoes

Beco Acessórios

Betel Center

Brasfogos

Casas Pernambucanas

Com Tudo

Casas Bahia

Camelódramo

Central Embalagens

Badaluque

Flor Do Campo

Fruto Do Ventre

Hering Store

Giga

Gazin

Lojas Avenida

Maube Jóias

Magazine Luiza

Mega

Mega Jeans

Mix Cosméticos

Montreal

Monydai

Muito Mais Moda

O Boticário

Ótica Itamaraty

Ótica Real

Ordini

Pátio Central Shopping

Passaletti

Planeta

Prisma Cosméticos

Rosa De Sarom

Rei Dos Tecidos

Sacaria Beira Rio

Shopping Estação

Shop Tudo

Tô Que Tô Cosméticos



