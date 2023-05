Lojistas comentam baixa adesão do público no Dia Livre de Imposto

Com promoções nos Shoppings e lojas de Campo Grande, o Dia Livre de Impostos teve movimentação fraca na Capital na manhã desta quinta-feira (25), semana em que grande parte dos trabalhadores já está com o salário escasso.



Com as ruas do centro mais vazias, no Pátio Central, Sara Joyce, consultora de vendas do O Boticário diz esperar que mais compradores apareçam na parte da tarde. “O pessoal entrou olhando, até veio duas perguntando já sobre os descontos, mas não levaram, vamos ver no final da tarde, ainda está tranquilo, estão procurando preço e produtos que já usam”, contou.

Não muito longe dali, na Loja Piticas, a vendedora de 28 anos, afirma que não houve procura por produtos dentro do Dia Livre de Impostos. "Quem vem normalmente, vem olhar algo especifico, mas temos o dia inteiro ainda. Fazer a promoção no fim do mês complicou um pouco", conta Tiemi Kanatsu. Na loja tem quatro produtos com desconto, as camisetas de Hellfire, camisetas do Dr. Estranho, meias da Wanda e máscaras da série Round 6.

A promoção acontece nas Lojas do Shopping Campo Grande, Shopping Bosque dos Ipês, Shopping Pátio Central, Lojas Gazin, Alvorada, Multicada, Vitamina +, Jatti Vasos e Posto Taurus situado na Av. Costa e Silva. O consumidor deve verificar o horário de funcionamento de cada loja.

Organizado pela Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul (FCDL MS), esta é a 5ª edição do DLI em Mato Grosso do Sul e a 17ª no Brasil. O objetivo é mostrar o impacto das altas cargas tributárias pagas pela população, em todo o país.

