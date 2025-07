Longen reúne secretários para discutir expansão da Educação Infantil na Capital

Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias (Fiems) reuniu-se, nesta quinta-feira (24/07), com secretários do município de Campo Grande para debater parcerias, re reafirmou e a vontade de ampliar o atendimento da educação infantil e dar mais condições para os pais se manterem no mercado de trabalho.

Para Longen, a melhoria da rede pública de ensino impacta no processo de industrialização e é extremamente necessária para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. “Entendo que a soma de Município, Estado e iniciativa privada fará diferença na educação. Muitos projetos podem ser construídos. Entendo que é este o caminho. A educação está acima de tudo. Creche é uma prioridade hoje, mas haverão mais projetos que farão a diferença para a Capital”, garantiu.

Secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, afirma que as parcerias devem se dar com diagnóstico preciso para atender os anseios da indústria e da sociedade. “O objetivo realmente é entender qual a necessidade da indústria hoje para que possamos avançar e trazer qualidade de ensino. A educação é a base da sociedade e nós estamos entendendo hoje quais são os pólos onde é preciso retomar obras paradas para de fato trazer para esse trabalhador tranquilidade e dignidade para sua jornada”.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Obras, Marcelo Migliori; o secretário municipal de Inovação e Agronegócio, Ademar Silva Júnior; a gerente municipal de Indústria, Comércio e Serviço, Rafaela Capelari, além do vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior; o superintende da Fiems, Luiz Fernando Buainain, o superintende do Sesi, Régis Borges; e o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo.

