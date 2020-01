Lotes no Bosque das Araras serão sorteados em abril

Os 30 lotes pertencentes ao Loteamento Bosque das Araras serão sorteados entre os dias 3 e 5 de abril no 3º Feirão Habita Campo Grande, segundo informações da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) publicada nesta manhã de terça-feira (21).

O local e os horários ainda serão definidos pela diretoria da AMHASF. A mudança da data do sorteio, que aconteceria dia 22, foi para o sorteio integrar o calendário do Feirão Habita Campo Grande.

A agência também ainda realizará o lançamento oficial do 3º Feirão Habita Campo Grande, com a divulgação prévia de todas as atividades que comporão o calendário de atividades do evento da pasta da habitação.

