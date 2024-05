Lula sanciona lei que exige estudo de mobilidade urbana em obras em cidades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta sexta-feira (3) a Lei nº 14.849, que altera o Estatuto da Cidade para incluir a mobilidade urbana como um dos critérios obrigatórios na avaliação de novos empreendimentos. A lei, aprovada pelo Congresso Nacional, entra em vigor na data de sua publicação.

A principal mudança é a exigência de que os estudos prévios de impacto de vizinhança (EIVs) - instrumentos utilizados para avaliar os impactos de novos empreendimentos nas áreas ao redor - considerem os efeitos do projeto na mobilidade urbana. Isso significa que os empreendedores precisarão analisar como seus projetos impactarão o trânsito, o transporte público, a acessibilidade para pedestres e ciclistas, entre outros aspectos.

A medida visa garantir que os novos empreendimentos contribuam para cidades mais sustentáveis e com melhor qualidade de vida para a população.

