Lunard é autuado por vender 148 produtos impróprios para consumo

A equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) encontrou no Supermercado Lunard, bairro Nova Lima – região norte de Campo Grande, 148 itens com data de validade vencidas e impróprios para consumo.

Durante fiscalização a equipe encontrou 105 produtos com data de validade vencida, entre eles, 24 unidades de macarrão instantâneo, 15 de óleo de cozinha e a mesma quantidade de biscoitos de polvilho. Além destes, foram encontrados mistura para sopa, água de coco, iogurte, flocos de milho, biscoitos, misturas culinárias, pães para hambúrguer e hot dog, pó para cappuccino, rapadura e temperos.

Havia, também, produtos sem informações essenciais a exemplo de fraldas descartáveis, ou impróprios para consumo devido a estarem com embalagens violadas ou amassadas tais como cinco unidades de chipa perfazendo 12 quilos, frango congelado e moela de frango, pipoca doce, biscoitos, mandioca congelada e ração para cães.

Mais irregularidades

Os fiscais do órgão fiscalizado, que defende o direito do consumidor, encontraram também produtos deteriorados ou em decomposição. Neste caso havia 19 unidades de mamão formosa e bandejas de salaminho. No total, foram retirados 148 itens.

Na terça-feira (3), o Procon-MS esteve no Supermercado Mister Júnior, também no Nova Lima. Lá os fiscais encontraram 120 itens sem condições de consumo por estarem com prazo de validade expirado, não conterem informações essenciais ou terem embalagens violadas ou rompidas.

Todas as mercadorias impróprias ao uso foram inutilizadas de maneira a não serem devolvidas ao estoque e descartadas na presença da equipe de fiscalização.

Quem quiser denunciar algum estabelecimento que não está respeitando o Código de Defesa do Consumidor pode entrar em contato com o Procon-MS pelo número 151 ou no watsapp por meio do número 9 91580088 ou, ainda, se dirigir pessoalmente à sede do órgão na rua 13 de Junho, 930.

Deixe seu Comentário

Leia Também