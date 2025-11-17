'Macaco-da-noite' é resgatado após levar choque em poste em Corumbá

O Corpo de Bombeiros de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, atendeu uma ocorrência incomum no último sábado, dia 15, ao resgatar um 'macaco-da-noite' que levou um choque elétrico ao subir em um poste de energia.
O primata chegou a ficar desacordado por alguns instantes e, apesar de ter retomado a consciência, encontrava-se visivelmente debilitado.
Conforme informado pela corporação, os militares encontraram queimaduras na perna esquerda e na mão direita do animal, compatíveis com choque elétrico.
Ainda no local, no bairro Cravo Vermelho, o Corpo de Bombeiros prestou os primeiros cuidados ao animal.
Posteriormente, o macaco-da-noite foi encaminhado para a Polícia Militar Ambiental para os procedimentos adequados de avaliação veterinária e posterior reintrodução segura ao seu habitat.
Curiosidade - O 'macaco-da-noite' prefere dormir de dia, e tem olhos arregalados, para enxergar melhor à noite.
Eles possuem a visão adaptada ao escuro, mas são capazes de diferenciar cores, seus olhos são extremamente grandes, ocupando grande parte da caixa craniana.