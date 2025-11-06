Magia do Natal ganha vida com a chegada do Papai Noel no Shopping Campo Grande

A magia do Natal toma conta de Campo Grande a partir do dia 12 de novembro, com a chegada do Papai Noel ao Shopping Campo Grande. O bom-velhinho desembarca às 18h, em meio a luzes, música e alegria, marcando o início das celebrações natalinas e reunindo famílias para viver esse momento tradicional e cheio de encantamento.

Antes da chegada do Papai Noel, às 16h, será inaugurada a decoração natalina deste ano, que traz o tema “Natal dos Doces”. O espaço, com mais de 300 m², reúne cores vibrantes, uma árvore de 14 metros de altura e brinquedos como o balanço juvenil, o rema-rema e o trilho, além de atrações acessíveis para crianças com deficiência.

O Papai Noel ficará disponível para fotos de terça a domingo, das 16h às 20h, em um ambiente especialmente preparado para receber o público.

A chegada do bom-velhinho promete emocionar crianças e adultos, celebrando a magia e o espírito de união que tornam o Natal um dos momentos mais esperados do ano.

