Maio Amarelo inicia com tema: "No trânsito, escolha a vida"

A Campanha Maio Amarelo iniciou nesta terça-feira (2) com o tema “No trânsito, escolha a vida”. Durante todo o mês terão ações educativas em escolas municipais, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), igrejas, instituições públicas e privadas, unidades de saúde, entre outros.

Organizada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a ação teve largada no início da manhã no semáforo do cruzamento da Rua Pestalozzi com Avenida Ricardo Brandão, esquina da Câmara Municipal de Campo Grande.

No decorrer do mês, será realizada uma série de palestras e apresentações teatrais com objetivo de chamar a atenção da população sobre a segurança viária. Ivanise Rotta, gerente de Educação no Trânsito da Agetran, explica qual a proposta e meta da campanha.

“Esse movimento é de caráter internacional e em 2023 completa-se 10 anos de campanha, com objetivo de que a população seja corresponsável por um trânsito mais seguro. Um tráfego organizado não se faz somente com agentes institucionais e educadores do setor. É importante que a população seja estimulada a pensar que ela também faz parte dessa rede de autocuidado, e que assim, o trânsito se torne mais seguro”, pontua.

Para o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, as ações de conscientização são muito importantes para exercer no cidadão atos de reflexão para a cidadania.“Estamos trabalhando sempre com nossas engenharias, reformulando constantemente as rotatórias para descongestionar o trânsito e fazendo implantações de sinalizações verticais e horizontais, redutores de velocidade e toda uma infraestrutura que garanta a segurança dos munícipes”.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com instituições do Grupo de Gestão Integrada do Trânsito (GGIT), que tem como trabalho em conjunto mais de 30 entidades como a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Detran, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Secretarias de Educação, Segurança Pública, ONGs, empresas privadas, Poder Legislativo Municipal e imprensa.

