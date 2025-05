Maio Amarelo: Campanha 'Desacelere. Seu bem maior é a vida' é lançada nesta segunda

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realizou a cerimônia de abertura da Campanha Maio Amarelo 2025, na Praça Ary Coelho, com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida", que será marcada por uma série de atividades educativas, palestras, blitzes e atividades de conscientização que serão realizadas ao longo do mês de maio, em instituições de ensino e empresas.

O Maio Amarelo é um movimento mundial de conscientização para a redução de sinistros de trânsito, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011. A proposta do tema deste ano é incentivar a desaceleração não apenas no trânsito, mas também no ritmo da vida cotidiana, promovendo uma convivência mais segura, empática e consciente.

O evento contou com a presença de representantes de todos os órgãos de trânsito das esferas municipal, estadual e federal, como a Agetran, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Detran-MS, Cetran-MS, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Também participam integrantes do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), além de representantes da sociedade civil e empresas apoiadoras da campanha.

A cor amarela representa atenção e sinalização de alerta, remetendo ao compromisso com a valorização da vida.

