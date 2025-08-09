Menu
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital

O Programa oferece subsídio de até 50% do valor do aluguel, com um limite de R$ 1.200 mensais

09 agosto 2025 - 15h35Sarah Chaves
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12   (PMCG)

Novos beneficiários, somando 400 moradores de diversas regiões urbanas foram convocados para o Programa de Locação Social, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), conforme publicado no Diário Oficial do município (Diogrande) de sexta-feira (8).

Os convocados são residentes das regiões Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo e devem comparecer nos dias 11 e 12 de agosto no Pátio Central Shopping Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1380 – Centro, das 08h às 19h.

O atendimento será feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas. No dia 11, devem comparecer os classificados entre as posições 501 e 700; no 12, os classificados entre 701 e 900.

A EMHA alerta que o não comparecimento na data correta resultará em desclassificação automática. A lista completa dos convocados está disponível no Diogrande.

O Programa de Locação Social oferece subsídio de até 50% do valor do aluguel, com um limite de R$ 1.200,00 mensais, para famílias que ainda não foram contempladas por outros programas habitacionais e enfrentam dificuldades financeiras para pagar o aluguel.

A iniciativa visa reduzir o déficit habitacional e facilitar o acesso à moradia digna, especialmente para famílias sem crédito para a compra da casa própria. O programa também incentiva a requalificação de imóveis vagos, ampliando a oferta de moradias acessíveis em Campo Grande.

