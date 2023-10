Mais de 100 carros abandonados foram recolhidos na Capital este ano

Os agentes de trânsito da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) realizaram a remoção de 115 veículos abandonados em Campo Grande, até o dia 29 de setembro deste ano.

Conforme a Agetran, a Lei 14.440, artigo 279, diz que veículos em estado de abandono ou acidentado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional do Trânsito, independentemente da existência de infração à legislação de trânsito.

Considera-se veículo em estado de abandono aquele que esteja estacionado na via ou em estacionamento público, sem capacidade de locomoção por meios próprios e que, devido a seu estado de conservação e processo de deterioração, ofereça risco à saúde, à segurança pública ou ao meio ambiente, mesmo que o veículo estiver em local permitido de estacionamento.

Para o Gerente de Fiscalização do Trânsito, Carlos Guarini, esse trabalho dos agentes é muito importante para a coletividade. “A remoção desses veículos abandonados evita que pessoas de caráter duvidoso se escondam, também que haja proliferação de mosquito da dengue ou animais peçonhentos”, ressalta.

Guarini ainda complementa que o cidadão que flagrar um veículo deteriorado, com pneu murcho, vidros quebrados, pintura vencida e que caracterize abandono pode fazer a denúncia por meio do canal 156.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também