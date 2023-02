Mais de 100 guardas e 50 viaturas fazem a segurança dos foliões no Carnaval

O Planejamento para atender os eventos de Carnaval de 2023 nos Espaços Públicos a Guarda Civil Metropolitana (GCM) fará a segurança do desfile e apoio ao trânsito com mais de 100 agentes.



No Carnaval da Esplanada Ferroviária que acontece de 17 a 22 de fevereiro e no dia 25 de fevereiro, a segurança interna e externa do evento, será realizada pela Polícia Militar e a GCM dará apoio com equipes no total de 50 agentes e 20 viaturas por dia, realizando revezamento em bloqueios do Trânsito em seis pontos de acesso a Esplanada, e mais apoio direto a equipes da Semadur.



Já na Praça do Papa, onde acontecerá o Desfiles das Escolas de Samba nos dias 20 e 21 de fevereiro, a segurança está a Cargo da GCM e serão empregadas 8 viaturas e cerca de 35 Agentes por dia.



Além desses eventos haverão outros alusivos ao carnaval e mais sete lugares onde a guarda é a polícia militar trabalharão juntos nos locais de folia



Além destes 02 circuitos no local de maior concentração de foliões.



Haverá eventos oficiais alusivo ao Carnaval ainda na Praça Aquidauana, Praça Cuiabá, Praça do Pedrinha, Monumento Maria Fumaça, Orla Morena, Bar do zé e na Praça dos Imigrantes, onde a GCM estará com 60 guardas e 25 viaturas, juntamente com a PM fazendo a segurança.

