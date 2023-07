Mais de 20 linhas de ônibus sofrem alteração para itinerário de maratona; veja

Diversas ruas serão interditadas para o tráfego de veículos em função da realização da Maratona de Campo Grande no domingo (2), que terá concentração será na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

De acordo com o Consórcio Guaicurus, nesse período de concentração de atletas a partir de 5h, com liberação das vias às 12h, as linhas que atendem as regiões cujas ruas serão interditadas ao tráfego terão os itinerários alterados.

As linhas afetadas são as seguintes: 051; 053; 054; 056; 061; 070; 072; 080; 085; 086; 087; 121; 203; 206; 223; 224; 301; 303; 401; 414 e 523.

Os passageiros podem entrar em contato com o SAC pelos telefones (67) 3316-6600 ou pelo WhatsApp – (67) 3316-6699 para maiores informações.

