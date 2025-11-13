Menu
Mais de 200 pontos de Campo Grande foram afetados pelo temporal

Algumas áreas se tornaram críticas, como o cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Ernesto Geisel

13 novembro 2025 - 10h23Luiz Vinicius     atualizado em 13/11/2025 às 10h26
Avenida Rachid Neder ficou mais uma vez alagadaAvenida Rachid Neder ficou mais uma vez alagada   (WhatsApp/JD1 Notícias)

A noite de quarta-feira, dia 12 de novembro, foi marcada por mais um temporal em Campo Grande e que deixou rastros de destruição. Pela manhã desta quinta-feira, dia 13, foram detectados mais de 200 pontos da cidade afetados.

Um dos pontos mais críticos da cidade é o cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Ernesto Geisel, que precisou ser interditado em razão do alagamento provocado.

Durante a manhã desta quinta, uma força-tarefa envolvendo equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Guarda Civil Metropolitana atuam na cidade.

O trânsito também está sendo monitorado em razão dos semáforos estarem intermitentes, mas o problema é em razão das vias interditadas e que precisam de maior cuidado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande teve 94,4 milímetros de chuva entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

