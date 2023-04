Mais de 23 mil pessoas devem passar pela rodoviária durante feriado de Páscoa

Até segunda-feira (10), mais de 23 mil pessoas devem passar pela Rodoviária Antônio Mendes Canale, em Campo Grande. Os destinos mais procurados nos embarques este ano são: São Paulo, Cuiabá, Goiânia, Brasília e Corumbá.

De acordo com a concessionária, entre esta quinta e sexta-feira (07), mais de seis mil embarques estão agendados no local. Caso necessário, ônibus extras serão disponibilizados para atender a demanda de passageiros.

A recomendação é para que os viajantes cheguem ao local com 30 minutos de antecedência do horário marcado; Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto; Para embarcar crianças e adolescentes desacompanhadas ou acompanhadas de terceiro é necessário autorização.

Caso precise remarcar, ou pedir reembolso, é preciso fazer a solicitação com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

