Mais de 30 mil fiéis participaram da comemoração de Corpus Christi na Afonso Pena

Parte do calendário da Igreja Católica, a celebração de Corpus Christi reuniu fiéis de 47 paróquias para relembrar um dos princípios mais importantes do catolicismo: o sacramento da eucaristia.



Pela manhã, católicos trabalharam na confecção do tradicional e colorido tapete de 1,7 quilômetro nas avenidas Afonso Pena e Fernando Corrêa da Costa.



A tarde, fiéis acompanharam a missa campal na região da Praça do Rádio Clube. O arcebispo de Campo Grande, Dimas Lara Barbosa, celebrou a presença dos fiéis empenhados em dar o testemunho público da fé, através dos longos tapetes decorados colorindo ruas e avenidas. Para Dom Dimas, o feriado religioso é o que tem as celebrações mais bonitas do calendário católico.



Segundo a Arquidiocese da Capital, foram cerca de 30 mil fiéis das 47 paróquias que participaram da data comemorativa. Cada comunidade de Campo Grande ficou responsável por produzir cerca de 20 metros do tapete, com total de 1,7 km.



Irmã Conceição acredita que depois da pandemia da Covid-19, os fiéis voltaram fortalecidos com a fé na congregação. “Em 2019, última procissão do Corpus Chirsti antes da pandemia, poucas pessoas participaram, tinha muitos poucos fiéis celebrando a data. Hoje, fiquei emocionada com tantas famílias aqui unidas, parece que depois daquela provação de clausura da pandemia, voltamos a ter uma confraternização mais forte e unida. Estou muito feliz e abençoada por isso”, apontou a freira.







