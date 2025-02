Mais de 30 pontos de arrecadação! Capital lança 'Campanha do Agasalho 2025'

Já pensando no inverno deste ano, o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, lançou a Campanha do Agasalho 2025 nesta semana. As doações podem ser feitas em mais de 30 pontos distribuídos pela Capital, por qualquer pessoa, empresa ou comunidade. Os itens serão recolhidos até o dia 31 de julho.

Com o objetivo de levar mais conforto e dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade, a campanha tem como principal missão arrecadar roupas e cobertores para aqueles que mais precisam, promovendo não apenas a doação de itens essenciais, mas também o fortalecimento dos laços de solidariedade na sociedade.



“Essa é uma campanha tradicional e de extrema importância. Todos os anos o FAC lança essa campanha para que os campo-grandenses possam contribuir com aqueles que mais precisam. Neste ano vamos mobilizar também a comunidade escolar e levar a campanha até as escolas, pra que mais pessoas possam colaborar e mais famílias sejam alcançadas através dessas doações”, reforçou a prefeita Adriane Lopes.

“No ano passado arrecadamos mais de 60 mil peças de inverno. Neste ano, queremos dobrar esse número e, com o apoio e a solidariedade da população campo-grandense, isso será possível. Essa campanha é desenvolvida com o objetivo de estimular a empatia, o amor ao próximo e é uma oportunidade para que as pessoas possam dividir o que tem e às vezes nem usam mais, com quem tanto precisa”, ressaltou a coordenadora do FAC, Adir Diniz.

A Prefeitura e o FAC reforçam o convite à população para participar dessa grande corrente de solidariedade, doando peças de inverno em bom estado de uso. Além de mantas e cobertores, podem ser doados calças, blusas de frio, casacos, meias, gorros e calçados.

Para quem não puder se deslocar até um dos pontos de coleta, a equipe do FAC oferece a opção de retirada da doação em casa. Para isso, basta entrar em contato pelo telefone (67) 2020-1361, onde a solicitação será analisada e agendada.

Onde doar?



As caixas de coleta estarão disponíveis até 31 de julho nos seguintes locais:

Fundo de Apoio à Comunidade – Av. Fábio Zahran, 6.000;

Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000;

Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3.297;

Secretarias Municipais – Endereços disponíveis no site da Prefeitura clique aqui.

