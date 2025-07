Mais de 50 ônibus do transporte coletivo são interditados em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou 57 ônibus do transporte público de Campo Grande por estarem circulando com a inspeção veicular vencida.

Os veículos pertencem ao Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do Sistema Municipal de Transporte Coletivo (SMTC).

A irregularidade foi identificada durante fiscalizações realizadas nas garagens da empresa. Segundo a Agetran, os dados são atualizados constantemente, uma vez que a situação da frota é dinâmica.

No entanto, em 1º de julho de 2025, havia 57 veículos operando sem a inspeção em dia, todos foram autuados e interditados imediatamente.

Com a retirada desses ônibus, estima-se que restem cerca de 350 veículos aptos a circular, número considerado insuficiente para atender a demanda da população da Capital.

A Agetran encaminhou os dados à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg), órgão responsável pela fiscalização do contrato com o consórcio.

O objetivo é que medidas contratuais e sanções cabíveis sejam aplicadas, a fim de garantir o restabelecimento da qualidade e segurança no serviço prestado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também