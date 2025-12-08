Menu
Mais de 70 médicos são convocados para reforçar saúde na Capital

Convocação saiu nesta segunda-feira no Diário Oficial, para cadastro de médicos temporários

08 dezembro 2025 - 14h41Taynara Menezes    atualizado em 08/12/2025 às 15h48
Fachada UPAFachada UPA  

Foram convocados, nesta segunda-feira (8), 77 médicos aprovados no Cadastro de Médicos Temporários para reforçar as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). As nomeações atendem à necessidade de reposição de vagas decorrentes de vacâncias nas unidades da Rede de Atenção à Saúde, bem como ao aumento da demanda assistencial.

A lista saiu na edição do Diário Oficial de hoje e seguem caráter temporário, por período de um ano, sem aumento de despesas, conforme previsto nos decretos municipais que regulamentam a contratação emergencial.

Distribuição por especialidade

Clínico Geral – 67 médicos

Intervencionista – 1 médico

Saúde da Família – 4 médicos

Clínico Geral (Edital SESAU 2.9/2025) – 5 médicos

Total geral: 77 profissionais convocados

Os profissionais atuarão em unidades distribuídas entre Atenção Primária, Atenção Secundária e serviços de pronto atendimento, a depender de cada lotação informada nos editais.

Reforço na rede

Segundo as resoluções, os médicos convocados terão carga horária conforme a função: 24 horas semanais para Clínico Geral e Saúde da Família, e 12 horas semanais para Intervencionista.

Os editais estabelecem ainda a data de início do exercício dos novos profissionais, que variam entre 7 de novembro de 2025, 1º de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026, conforme cada resolução.

 

