Mais de 98 ônibus "vencidos" serão substituídos na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (AGEREG), determinou a retirada de circulação de 98 ônibus do Consórcio Guaicurus que ultrapassaram o limite de idade útil previsto em contrato.

Os 98 veículos identificados como irregulares excedem a idade máxima permitida para operação. A empresa que comanda o transporte público da Capital tem 30 dias para substituir os ônibus por outros que estejam em conformidade com as exigências contratuais.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (21) no DIOGRANDE. Além da substituição imediata da frota vencida, a AGEREG determinou que o consórcio adeque a idade média da frota.

O não cumprimento pode levar à reincidência da infração e resultar em penalidades, incluindo multas e até mesmo a declaração de caducidade do contrato.

