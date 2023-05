Mais duas academias ao ar livre são entregues na Capital

Mais duas academias ao ar livre foram inauguradas, nesta quinta-feira (18), nas regiões da Vila Fernanda e Alves Pereira, em Campo Grande. Esta é a sétima entrega do ano, das unidades que fazem parte do Programa Movimenta Campo Grande.

Conforme o cronograma da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), até maio deste ano, os bairros Campo Belo, Carandá Bosque, Jardim das Hortênsias, Piratininga e setor 4 do Aero Rancho receberam a instalação dos equipamentos.

Os aparelhos instalados foram simuladores remo duplo; Supino, rotação duplo vertical, voador peitoral com voador dorsal, máquina abdominal, rotação vertical duplo diagonal, remada, simulador remo individual e simulador cavalgada duplo.

Com esta nova academia, já somam 74 unidades instaladas. No local da academia foi colocado uma placa com orientação sobre o uso dos aparelhos.

Na placa foi disponibilizado um adesivo de QR Code, que auxilia os usuários, por meio de vídeo, para o correto uso do aparelho e sua devida função. Este procedimento de acesso à rede eletrônica é uma parceria com a Agência Municipal de Tecnologia (Agetec).

