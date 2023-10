Mais um! Casal é flagrado fazendo sexo em carro de portas abertas na Capital; Assista

Um casal, não identificado, foi flagrado fazendo sexo dentro de um carro branco, no início da manhã desta terça-feira (17), no bairro Jardim Imá, em Campo Grande. O registro foi feito por uma moradora da região que passava pelo local para levar sua filha para uma cuidadora.

Nas imagens, é possível ver o carro de portas abertas e o casal sem parecer se preocupar com a situação - que é considerada crime e pode levar à prisão. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o momento. Confira:

VÍDEO



Crime

Ter relações sexuais na rua ou locais públicos pode levar os envolvidos a responderem a um processo penal. Segundo advogados, conforme o artigo 233 do Código Penal, "praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público" pode ser motivo de detenção.

A pena a ser aplicada por ofensa ao pudor é a detenção, que pode ser de três meses a um ano, ou o pagamento de multa.

Para denunciar esse tipo de ato, é recomendado ir até uma delegacia e fazer boletim de ocorrência com as provas, como vídeos e fotos, ou depoimentos.

