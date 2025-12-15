Menu
Mais um em greve: dentistas paralisam por falta de condições de trabalho na Capital

Por consideração à população, cerca de 50% ainda estarão atendendo mesmo diante dos obstáculos

15 dezembro 2025 - 17h22Luiz Vinicius
Folders foram colocados nas unidades de saúdeFolders foram colocados nas unidades de saúde   (SIOMS)

Odontologistas que atuam nas unidades de saúde de Campo Grande, aprovaram a greve e estarão com as atividades paralisadas a partir desta quarta-feira, dia 17, após a Prefeitura Municipal não cumprir com algumas responsabilidades.

Entre alguns dos descumprimentos informados pela categoria estão: reposicionamento do Plano de Cargo, Carreira e renumeração da categoria, além da falta de condições de trabalho nas unidades de saúde.

Em nota divulgada, o SIOMS (Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul) informou que em razão da consideração com a população, cerca de 50% dos profissionais ainda estarão atendendo, mesmo diante dos obstáculos.

"Legalmente seria necessário manter 30% do atendimento, mas optamos por 50% em consideração à população, que já está sofrendo com a falta de insumos e equipamentos para os atendimentos odontológicos, que não estão sendo fornecidos pela gestão", disse o presidente David Chadid.

O sindicato garante que os casos de urgência e emergência serão atendidos. Ele ainda informou que houve diversas tentativas de acordo com o município, mas não houve concretização em nenhuma delas.

"As propostas apresentadas não atendem os interesses da categoria, que além de exigir o cumprimento das decisões judiciais, também precisa de melhores condições de trabalho para o atendimento da população".

