Mais um trecho da Cônsul Assaf Trad começa a ser recapeado

Nesta quinta-feira (12), a Prefeitura iniciou o recapeamento de mais 1,5 quilômetros da pista, sentido centro-bairro, da Avenida Cônsul Assaf Trad, entre as ruas Marquês de Herval (em frente do Terminal Nova Bahia) e Jacinto Máximo. Se o tempo ajudar, a expectativa é que o serviço esteja concluído até este sábado (14).

Desde o ano passado tem sido feito vários investimentos na Avenida Cônsul Assaf Trad , principal acesso ao Centro da cidade para quem mora em bairros na Região Norte ou chegam à Campo Grande pela BR-163 . A via recebeu uma terceira pista a partir do cruzamento com a Rua Alfredo Borba. A pista bairro-centro foi recapeada da rotatória do macronel até a Rua Marquês de Herval.

Está no planejamento de 2021, o recapeamento da outra pista (centro-bairro) da Cônsul Assaf Trad dentro do projeto de Mobilidade Urbana, para implantação do Corredor Norte do transporte coletivo.

Esta tubulação atravessa sob as duas pistas da avenida e se conecta com a drenagem já existente. Vai captar a enxurrada que desce do Residencial Abaeté e bairros vizinhos. Com isto, as águas pluviais da margem direita da avenida (sentido centro-bairro) passam sob a avenida, escoando até a drenagem implantada em outra etapa do projeto (o Complexo Atlântico Sul), no Morada do Sossego, bairro situado na margem direita (sentido centro).

Drenagem

O recapeamento deste trecho da Avenida Cônsul Assaf Trad, junto com a implantação de 555 metros da terceira pista, além da implantação de drenagem integra as obras do Complexo Atlântico Sul, um investimento de R$ 4,5 milhões.

Já foram colocados 67 metros de drenagem sob as duas pistas e o canteiro central da Avenida Cônsul Assaf Trad. A tubulação foi projetada para eliminar este ponto de alagamento na pista bairro-centro da Avenida Cônsul Assaf Trad, proximidades do Terminal Nova Bahia. Sem a tubulação, enxurrada descia do Residencial Abaeté e ficava empoçada na pista centro-bairro. Por causa do canteiro central da avenida, a água da chuva acabava represada.

