Mandetta é visto sem máscara jogando sinuca em um bar da capital

Brenda Assis, Matheus Rondon, com informações da CNN

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta foi flagrado jogando sinuca, sem máscara, em um bilhar de Campo Grande. As imagens estão circulando pelas redes sociais.

O ex-ministro disse a CNN que estava com o filho, que mora no exterior. “Estava comendo e não tinha aglomeração. Lá é uma mesa [de sinuca] por pessoa, só queria conversar com meu filho”, relatou.

Mandetta era ministro de Saúde do governo de Jair Bolsonaro quando estourou a pandemia do novo coronavírus. Ele defendia o uso de máscara e isolamento social para combater a disseminação do vírus, enquanto que o presidente tinha outro discurso.

