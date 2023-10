Manifestação por reforma agrária bloqueia BR-163 em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (23), manifestantes do MPL (Movimento Popular de Lutas) bloqueou a rodovia BR-163, em Campo Grande, na saída para São Paulo, em busca de melhorias e fortalecimento do Incra, além de novos assentamentos para famílias acampadas nas margens das estradas.

O movimento começou antes das 6h e manifestação gerou um enorme congestionamento na rodovia, que é apenas liberado para ambulâncias, viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

Entre as reivindicações propostas pelo movimento estão o fortalecimento do Incra, que, na visão do MPL, "vem sendo sucateado orquestradamente há vários anos, com redução de servidores diante das demandas e falta de orçamento".

Além disso, há também o pedido para que novos assentamentos sejam implantados. "As famílias acampadas já não aguentam mais viver em situação de desemprego e abandono por parte dos governos estadual e federal", diz trecho da mensagem em um folheto.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanha a manifestação, por enquanto, pacífica, que está sendo feita com galhos de árvores, faixas e as pessoas envolvidas no movimento.

