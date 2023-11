Manutenção e limpeza geral: Praça Ary Coelho ficará fechada nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (10), a Praça Ary Coelho estará fechada para limpeza e manutenção. A reabertura acontecerá logo após o término das ações, que incluem limpeza geral e manutenção do chafariz e do pátio.

Recentemente a Praça passou por melhorias que incluíram a pintura do coreto, dos bancos de alvenaria e do meio-fio. Também foi realizado um projeto de paisagismo para os pergolados e manutenção do busto localizado na entrada do local e do monumento da “Tábua dos Dez Mandamentos”.

Além disso, engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), estão realizando um estudo minucioso do chafariz para um projeto de reforma, que manterá as características originais do monumento inaugurado na década de 50.

