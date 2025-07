Maratona CG: Confira os mapas dos percursos e vias interditadas neste domingo

Acontece neste domingo (6), das 4h às 11h da manhã a quarta edição da Maratona de Campo Grande, com percursos de 21km, 42km, 10km e 5km. As vias interditadas serão totalmente liberadas até as onze horas, uma hora mais cedo que no ano passado, por conta da antecipação da largada dos 42 km. São mais de 4.500 participantes confirmados.



Segundo a organizadora da prova, Kassilene Cardadeiro, serão 400 pessoas mobilizadas como staffs do evento, 280 delas atuando exclusivamente no fechamento das vias, em conjunto com seis coordenadores, 10 equipes da Polícia Militar, 14 equipes da GCM, seis equipes da Agetran e sete equipes do Detran. “As vias serão bloqueadas às 4h manhã, com liberações a partir das 5h30 até as 11h, quando tudo estará normalizado. Para que tudo corra bem e para garantir a segurança de todos os envolvidos, será realizada uma megaoperação”, detalha Kassilene.



A logística do evento envolverá ainda: 2 carros-madrinha, em parceria com a Audi, que acompanham os primeiros colocados dos 42 km nas categorias masculina e feminina, 16 batedores, 20 árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) e uma equipe médica completa da QualiSalva, com 2 UTIs móveis, 3 ambulâncias básicas, duas motolâncias, 27 brigadistas e um posto médico na arena da prova.



Participantes da prova e público em geral poderão usar o estacionamento do Yotedy e atravessar pelo Parque das Nações Indígenas até a Cidade da Maratona, pois o parque teve sua abertura antecipada para às 4h durante este domingo, especialmente para a realização da prova.





Confira as rotas alternativas sugeridas pela Agetran durante o período de interdições



- Av. Afonso Pena (entre Av. do Poeta e Rua Paraíba)

Alternativas: Av. Mato Grosso e Av. Ceará

- Rua Paraíba (entre Rua Odorico Quadros e Rua da Paz)

Alternativa: Rua Espírito Santo

- Rua da Paz (entre Rua Paraíba e Rua Sergipe)

Alternativa: Rua Antônio Maria Coelho

- Rua Sergipe (entre Rua da Paz e Rua Euclides da Cunha)

Alternativa: Av. Ceará

- Rua Euclides da Cunha (entre Rua Sergipe e Rua 25 de Dezembro)

Alternativas: Rua Antônio Maria Coelho e Rua 15 de Novembro

- Rua 25 de Dezembro (entre Rua Euclides da Cunha e Rua Barão do Rio Branco)

Alternativa: Rua 13 de Maio

- Rua Barão do Rio Branco (entre Rua 25 de Dezembro e Rua 14 de Julho)

Alternativa: Rua Dom Aquino

- Rua 14 de Julho (entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Eça de Queiroz)

Alternativa: Rua Rui Barbosa

- Rua Eça de Queiroz (entre Rua 14 de Julho e Av. Ernesto Geisel)

Alternativa: Av. Euler de Azevedo

- Av. Ernesto Geisel (entre a Av. Fernando Corrêa da Costa e Rua Eça de Queiroz)

Alternativas: Rua Rui Barbosa ou Orla Morena

- Rua Brilhante (entre a Av. Ernesto Geisel e a Av. Fabio Zahran)

Alternativa: Av. Salgado Filho

- Av. Fernando Corrêa da Costa (entre a Av. Fabio Zahran e a Rua Joaquim Murtinho)

Alternativa: Rua 15 de Novembro

- Av. Ricardo Brandão (entre Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo e Rua Joaquim Murtinho)

Alternativas: Av. Ceará e Av. Afonso Pena

- Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo (entre a Av. Ricardo Brandão e Av. Afonso Pena)

Alternativa: Av. Ceará

- Av. Professor Luiz Alexandre (entre a Av. Afonso Pena e Rua Antônio Maria Coelho)

Alternativa: Av. Ceará

- Av. Afonso Pena (entre a Av. do Poeta e Av. Professor Luiz Alexandre)

Alternativas: Av. Afonso Pena e Av. Mato Grosso

- Av. Hiroshima (entre Rua Jamil Naglis e Rua Oliva Enciso)

Alternativa: Rua Vitório Zeolla

- Av. Alberto de Araújo Arruda (entre Rua Oliva Enciso e Rua João Jorge Chacha)

Alternativa: Rua Vitório Zeolla

Corredores de acesso

- Para cruzar a Av. Afonso Pena e a Av. Fernando Corrêa da Costa: Rua Rui Barbosa

e Rua 13 de Maio

- Para cruzar a Rua Ricardo Brandão e a Rua Euclides da Cunha: Rua Bahia

- Para acesso ao Parque dos Poderes pelo bairro: Rua Gardênia

- Para acesso ao Jardim Veraneio ou Parque dos Poderes: Rua Chafica Fatuche Abussafi

- Para cruzar a Av. Hiroshima e a Av. Alberto de Araújo: Rua Jamil Felix Naglis, Av. Melissa e Rua Lise Rose

Vias interditadas do Parque dos Poderes

No Parque dos Poderes, além das vias que já são interditadas aos sábados, domingos e feriados, será necessário a interdição da Av. Pres. Manoel Ferraz de Campos Sales, e a Av. Des. Leão Neto do Carmo vai operar com sistema de contrafluxo. Já a Av. Des. José Nunes da Cunha estará totalmente interditada entre as rotatórias da Seinfra e a Av. Mato Grosso.



As vias de acesso ao Parque dos Poderes serão a Av. Poeta Manoel de Barros, a Rua Jornalista Marcos Fernando Rodrigues e a Av. Desembargador Leão Neto do Carmo.





