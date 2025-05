Marcha Para Jesus 2025: Evento é lançado hoje na Praça do Rádio

O lançamento da Marchas para Jesus 2025 será realizado durante a noite desta sexta-feira (2), a partir das 18h, na Praça do Rádio Clube, no centro de Campo Grande. Com o tema "Que Ele Cresça" (João 3:30), o lançamento contará com apresentações cantores e grupos musicais regionais, como Kaue Reuel, Emerson Rios, Bruno Roques, Doze 2, Rebeca Soares, Maristela e Carol Monteiro, que levarão o público a momentos de intensa adoração

Este evento cristão, que se tornou uma das maiores manifestações de fé no Brasil, promete reunir milhares de fiéis de diversas denominações evangélicas, celebrando o evangelho e a união da Igreja em Cristo.

A atração nacional da noite ficará por conta da dupla Jefferson e Suellen, com o sucesso "Labareda". A Marcha para Jesus é um evento de caráter ecumênico e evangelístico, realizado anualmente em várias cidades do Brasil e do mundo. Em 2025, a Marcha será levada a 32 municípios de Mato Grosso do Sul

O evento é promovido com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Fundação de Cultura, da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), da Câmara Municipal de Campo Grande e de diversas igrejas evangélicas.

O pastor Wilton Acosta, presidente do Consepams (Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul), destaca que o evento acontece graças a parceria com o governo do estado.

"É um momento de celebração, mas também de reflexão sobre o crescimento do Reino de Deus em nosso estado e no Brasil", afirma o presidente do Consepams. "Estamos muito animados com a resposta das igrejas e das autoridades, que têm demonstrado apoio total a esse movimento de fé", completa.

Para mais informações, acesse o site oficial: www.marchaparajesus.com.br

