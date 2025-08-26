Menu
Menu Busca terça, 26 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas 2
Cidade

Marcha para Jesus reúne fiéis nesta terça-feira em Campo Grande; confira a programação

O evento chega à 37ª edição com shows nacionais e regionais, além de grande mobilização de igrejas

26 agosto 2025 - 07h55Sarah Chaves
Foto: Diogo Gonçalves/PMCGFoto: Diogo Gonçalves/PMCG  

A 37ª edição da Marcha para Jesus em Campo Grande, organizada pelo Conselho Municipal de Pastores tem em sua programação, oito bandas regionais e três atrações nacionais de destaque no cenário gospel: o pastor Antônio Cirilo, a banda Discopraise e a cantora Midian Lima.

A mobilização conta também com apoio do poder público, por meio do Governo do Estado, Prefeitura e Câmara Municipal, garantindo logística, segurança e organização. Cerca de 400 voluntários atuarão como brigadistas, agentes de segurança e profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O evento, que integra o calendário oficial de Campo Grande, tem expectativa de reunir mais de 30 mil pessoas. A marcha começa às 13h, na Praça do Rádio, e segue pela Avenida Afonso Pena até o Parque das Nações Indígenas, onde ocorrerá o encerramento. Confira:

Prraça do Rádio
12:55 – Vídeo (contagem Regressiva)
13:00 – Abertura – Prs Sanderson e Paulo Soares
13:05 – Locução Karina/Rodrigo
13:08 – Júnior Medina 
13:20 – Locutor agradece apoiadores – chamar representante trânsito
13:22 – Orar pelo Trânsito – Pr Alex 
13:27 – Locutor chama banda
13:28 – Church do Alto
13:40 – Locução 
13:43 – Orar pela Saúde – Ap Márcia Piovano
13:48 – Locução 
13:49 – Bruno Roques 
14:05 – Pr Ronaldo
14:10 – Vídeo 
14:15 – Chamar Autoridades – Pr Dinho 
14:18 – Pronunciamento Prefeita
14:25 – Orar pelas autoridades – Pr Elias Longo
14:30 – Locução 
14:33 – Banda Nacional – Antônio Cirilo (01 h e 20 min.)
15:55 – Chamar para Marchar 

Trio elétrico
16:00 – Locução – Júlio/Rodrigo
16:02 – Doze 2 & Johnny Meck
16:22 – Parada Prefeitura – Locutor organiza o povo e agradece
16:25 – Ato Profético – Pr Reginaldo Valim, Tatiana 
16:48 – Banda Nacional – Disco Praise (01 h e 10 min)
17h – Paradas para orar por justiça (Procuradoria Federal) – Arnon 

Parque das Nações
18:00 – Locução – Leão e Gilson Alexandre
18:03 – Thamilis
18:18 – Quezia
18:32 – Oração Famílias – Edmilson 
18:37 – Locução 
18:40 – IECG
18:55 – Locução 
18:58 – Jariston  
19:17 – Pronunciamento Governador
19:25 – Orar autoridades e avivamento 
19:35 – Midiã Lima (01 h e 20 min)
21:05 – Pr. Gustavo 
21:10 – Oração final     
 
 
 

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Cidade
Proposta que muda regras do IPTU gera críticas e será tema de audiência pública na Capital
Foto: Alicia Miyashiro
Cidade
Campo Grande celebra 126 anos com Corrida do Facho e Desfile Cívico-Militar no Centro
Foto: Divulgação/Polícia Civil
Cidade
Publicada relação definitiva dos inscritos no concurso da Polícia Civil
Foto: Divulgação
Cidade
Aniversário de Campo Grande terá arrecadação de alimentos para o Asilo São João Bosco
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Juiz decreta prisão de motorista que causou acidente e matou criança em Campo Grande
Sorteio de moradias para idosos no Condomínio Vila da Melhor Idade será nesta sexta (29)
Cidade
Sorteio de moradias para idosos no Condomínio Vila da Melhor Idade será nesta sexta (29)
Visitação no Bioparque
Cidade
Bioparque irá abrir no aniversário de Campo Grande; confira o horário
Sede do Hemosul, em Campo Grande
Cidade
Atenção! Casa da Saúde e Hemosul irão fechar no feriado de terça-feira
Fotos: @otaviio.amarall
Cidade
Olho maior que a boca? Cobra jovem é flagrada tentando predar jacaré no Pantanal
Raphael Ghanem, comediante
Fim de Semana
Sábado promete com feiras, festival gastronômico e stand up em Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
AGORA: Motociclista morre após parar debaixo de carreta em Campo Grande
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa