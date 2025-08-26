Marcha para Jesus reúne fiéis nesta terça-feira em Campo Grande; confira a programação

A 37ª edição da Marcha para Jesus em Campo Grande, organizada pelo Conselho Municipal de Pastores tem em sua programação, oito bandas regionais e três atrações nacionais de destaque no cenário gospel: o pastor Antônio Cirilo, a banda Discopraise e a cantora Midian Lima.
A mobilização conta também com apoio do poder público, por meio do Governo do Estado, Prefeitura e Câmara Municipal, garantindo logística, segurança e organização. Cerca de 400 voluntários atuarão como brigadistas, agentes de segurança e profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
O evento, que integra o calendário oficial de Campo Grande, tem expectativa de reunir mais de 30 mil pessoas. A marcha começa às 13h, na Praça do Rádio, e segue pela Avenida Afonso Pena até o Parque das Nações Indígenas, onde ocorrerá o encerramento. Confira:
Prraça do Rádio
12:55 – Vídeo (contagem Regressiva)
13:00 – Abertura – Prs Sanderson e Paulo Soares
13:05 – Locução Karina/Rodrigo
13:08 – Júnior Medina
13:20 – Locutor agradece apoiadores – chamar representante trânsito
13:22 – Orar pelo Trânsito – Pr Alex
13:27 – Locutor chama banda
13:28 – Church do Alto
13:40 – Locução
13:43 – Orar pela Saúde – Ap Márcia Piovano
13:48 – Locução
13:49 – Bruno Roques
14:05 – Pr Ronaldo
14:10 – Vídeo
14:15 – Chamar Autoridades – Pr Dinho
14:18 – Pronunciamento Prefeita
14:25 – Orar pelas autoridades – Pr Elias Longo
14:30 – Locução
14:33 – Banda Nacional – Antônio Cirilo (01 h e 20 min.)
15:55 – Chamar para Marchar
Trio elétrico
16:00 – Locução – Júlio/Rodrigo
16:02 – Doze 2 & Johnny Meck
16:22 – Parada Prefeitura – Locutor organiza o povo e agradece
16:25 – Ato Profético – Pr Reginaldo Valim, Tatiana
16:48 – Banda Nacional – Disco Praise (01 h e 10 min)
17h – Paradas para orar por justiça (Procuradoria Federal) – Arnon
Parque das Nações
18:00 – Locução – Leão e Gilson Alexandre
18:03 – Thamilis
18:18 – Quezia
18:32 – Oração Famílias – Edmilson
18:37 – Locução
18:40 – IECG
18:55 – Locução
18:58 – Jariston
19:17 – Pronunciamento Governador
19:25 – Orar autoridades e avivamento
19:35 – Midiã Lima (01 h e 20 min)
21:05 – Pr. Gustavo
21:10 – Oração final