Marcha Para Jesus reuniu mais de 100 mil pessoas pelas ruas de Campo Grande

A 35ª edição da Marcha para Jesus em comemoração aos 124 anos de Campo Grande marcou o encerramento da programação festiva do sábado (26) de agosto.



De acordo com a organização do evento realizado com o apoio da Prefeitura Municipal, estiveram presentes mais de 100 mil pessoas. Além de toda a programação religiosa, a celebração contou com atrações nacionais como a Banda Morada, o cantor Anderson Freire, além do Ministério Trazendo a Arca.



Na ocasião foram arrecadados alimentos que serão doados a entidades e famílias em situação de vulnerabilidade social.



Neste ano de 2023, o tema do evento, que começou tradicionalmente às 14h na Praça do Rádio Clube, foi “Deixe vir a mim os pequeninos”, passagem bíblica encontrada em Mateus 19:14. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, enalteceu a importância do tema escolhido pelos fiéis em reflexão com toda a sociedade campo-grandense.



“Nestes 124 anos da nossa amada Campo Grande, reconhecemos a importância dessa marcha cristã crescer não somente como um ato religioso, mais sim com o intuito de refletir na sociedade a participação de todos por uma causa mais humanitária, envolvendo ações de fraternidade e apropriações dos direitos humanos. Essa marcha tem um tema muito importante, que é a infância, nossas crianças e seu total bem-estar, segurança e respeito. Nós pretendemos lançar um grande projeto de combate à violência contra crianças na Capital”, ressaltou a chefe do Executivo Municipal.



Wilton Costa, coordenador da marcha e presidente do Conselho de Pastores de Mato Grosso do Sul, destacou o apoio do poder público junto ao movimento cristão de Campo Grande para a Marcha. “A Marcha é para nós um ato simbólico, é uma expressão da unidade da igreja em Campo Grande. Queremos agradecer o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado em nossos temas de reflexão, que neste ano trabalha a temática da criança, fazendo um alerta contra a violência doméstica e sexual. Isso é inaceitável e sem o apoio do poder público, não teríamos políticas públicas e penalizações contra esses agressores. Temos que estar todos juntos para combater esse crime”.



Durante o percurso da Marcha para Jesus, trios elétricos puxaram os fiéis até ao Paço Municipal, pela Avenida Afonso Pena, onde houve uma parada para orações, louvores e atos de gratidão. De lá, os fiéis seguiram para a Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde deu início a mais comemorações com apresentações de 14 bandas regionais do movimento gospel.



Larissa Fernanda, 17 anos e moradora do Bairro Paraty, celebrou a marcha com o intuito de atrair jovens para a causa contra a violência. “Esse evento é necessário, não somente para agradecer a Deus e o eterno amor de Cristo em nossas vidas, como também se torna um movimento sociopolítico na causa de proteção as nossas crianças. Em um aniversário de uma Capital como Campo Grande, nossa marcha é fundamental para essa campanha”, apontou a estudante.

