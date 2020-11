Marquinhos anunciará plano de recuperação nesta semana

O prefeito reeleito Marquinhos Trad deve anunciar nesta terça-feira (17) um plano de recuperação de Campo Grande, para reparar os danos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Logo após o resultado das urnas confirmarem sua vitória no primeiro turno dessas eleições, Marquinhos afirmou ainda que vai manter seu secretariado do primeiro mandato. O prefeito foi e sua vice, Adriane Lopes, do Patriota, foram eleitos com 218.418 votos, 52,28%.

Marquinhos convocou a imprensa para coletiva nesta tarde.

