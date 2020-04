Marquinhos autoriza reabertura de salões de beleza; academias podem voltar amanhã

O prefeito Marquinhos Trad aprovou nesta quarta-feira (8) o projeto de contenção de riscos e o plano de biossegurança para reabrir estabelecimentos do seguimento de salões de beleza, em Campo Grande.

De acordo com o que o prefeito disse na live desta tarde, os estabelecimentos deverão adotar uma série de medidas para funcionar: proibição de funcionários com idade acima de 60 anos; funcionamento com 30% da capacidade; fornecimento de máscaras e álcool em gel para clientes, além de distanciamento de 2 metros entre as cadeiras e macas.

Os proprietários deverão fazer uma triagem nos clientes e, os que tiverem no grupo de risco e com sintomas do novo coronavírus, não serão atendidos.

Academias

Marquinhos ainda disse que as academias poderão reabrir amanhã, ou no início da próxima semana, caso o projeto de contenção seja aceito. A categoria está reunida com o secretário da Semadur, Luiz Eduardo Costa, e a decisão, positiva ou negativa, deve sair daqui a pouco.

Deixe seu Comentário

Leia Também