Marquinhos autoriza reforma de parques da capital

O prefeito Marquinhos Trad, assinou nesta quarta-feira (23), em seu gabinete, as ordens de serviço para início da execução das obras de revitalização dos Parques Jacques da Luz, Ayrton Senna e Sóter, com investimentos de R$ 2.276.152,78.

As obras nos parques serão feitas por empresas de pequeno porte que tem desde esta quarta-feira (23) até 30 dias para iniciar as obras.

No Ayrton Senna serão investidos R$ 899.947,02 em troca das instalações elétricas, hidráulicas, sanitária, construção de banheiros para pessoas com deficiência física, reparos no telhado da quadra coberta com nova pintura, instalação de 600 metros de telas de proteção para evitar que pássaros façam ninho na cobertura, substituição do forro, ampliação do bloco administrativo e reformas no complexo aquático. A previsão de entrega da pista de atletismo do parque, entitulada primeira pista internacional emborrachada do Mato Grosso do Sul, é até o fim de 2019.

No Jacques da Luz, a reforma durará cerca de oito meses para conclusão, a partir de seu início e começa dentro de uma semana pela empresa RCG engenharia. A reforma está orçada em R$ 755.523,58. A reforma não abrangerá o estádio.

Já no Parque Sóter, as obras custarão R$ 600.682,17, com projeto de reforma do pergolado, de 90 pilares do playground, dos brinquedos, do gradil.

"Este é o último atoque o prefeito pode fazer com relação a uma obra. A partir de agora ele só pode fiscalizar, não pode fazer mais nada. Ele já deu ordem de início, agora é com as empresas", de acordo com Rodrigo Terra, diretor presidente da Fundação Municipal de Esportes (Fundesporte).

O prefeito falou sobre a importância das obras para a população. “Eventos de natação eram feitos no rádio clube e hoje o município devolve piscinas pra população”, finalizou.

