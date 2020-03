Marquinhos bloqueia cartão do transporte coletivo de idosos e estudantes

A Prefeitura de Campo Grande decretou nessa quinta-feira (19), o bloqueio dos cartões do transporte coletivo para estudantes e idosos.

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do município (Diogrande) e passa a valer a partir de sábado (21).

De acordo com o decreto, ficam bloqueados, no período de 21 de março a 5 de abril de 2020, os cartões do transporte coletivo para estudantes e idosos no Município de Campo Grande. Os casos omissos serão dirimidos pelo Gabinete do Prefeito e pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

A medida é tomada considerando a necessidade de urgente adoção de medidas efetivas, para suspender a realização de atividades que impliquem a aglomeração de pessoas, de modo a evitar a disseminação do COVID-19 entre os habitantes da capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também