Marquinhos decreta ponto facultativo nas vésperas de Natal e Ano Novo

O prefeito Marquinhos Trad decretou ponto facultativo em Campo Grande nos dias 24 e 31 de dezembros, respectivamente véspera de Natal e Ano Novo. A publicação está na edição desta terça-feira (8), no Diário Oficial do município.

Os pontos facultativos do ano não devem prejudicar a prestação dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública. Os Centros Regionais 24 horas localizados nos bairros Coophavilla 2, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia, e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Leblon, Coronel Antonino, Moreninha 2, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica funcionam normalmente.

O serviço de limpeza e coleta de lixo domiciliar também serão mantidos.

Mato Grosso do Sul

O governo do Estado também decretou facultativo na quinta-feira, véspera de Natal, na sexta-feira de Natal e na quinta véspera de Ano Novo, para os órgãos do Poder Executivo Estadual, secretarias, autarquias e fundações, exceto atividades essenciais do Estado.

