Marquinhos descarta lockdown e desiste de obrigar máscaras no carro

O prefeito Marquinhos Trad afirmou nesta quinta-feira (25) que não aplicará o lockdown, isolamento total, em Campo Grande, porém, reforçou a necessidade dos cuidados e cumprimento de medidas de combate ao novo coronavírus.

“Isso é mentira e isso me entristece muito, tem pessoas apostando em mortes de seres humanos e torcendo para o pior para jogar a culpa na gente. Não haverá lockdown. Nesse momento de tempo está descartado, até porque, a gente suplica a você, por favor, voltem a ter responsabilidade social, voltem a pensar em que você ama”, disse.

Marquinho também desistiu de obrigar o uso de máscaras nos carros e acrescentou, na live desta quinta, que não imaginava que o decreto das máscaras trouxesse tanta polêmica: “É para te proteger. O maior argumento contrário é que incomoda, não pense só em você”, disparou o prefeito.

A mudança do decreto das máscaras está no Diário Oficial. “A obrigatoriedade do uso de máscaras nos locais determinados no artigo anterior não se aplica nas seguintes situações: para a prática de atividades físicas e esportivas em geral, sendo recomendado o uso de máscaras em academias; dentro de veículos automotores, sendo recomendado o uso quando tiver mais de uma pessoa”, consta no decreto.

