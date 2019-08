Marquinhos entrega asfalto no Bellinati

O prefeito Marquinhos Trad inaugurou nesta quinta-feira (22) as obras de drenagem e pavimentação do Residencial Bellinati, região urbana do Imbirussu e anunciou que o projeto terá continuidade com a execução de aproximadamente 1 km de recapeamento. Serão trechos de seis ruas no Ana Maria do Couto, conjunto habitacional vizinho.

A reprogramação está em análise na Caixa Econômica Federal e quando for aprovado o serviço será executado. Vai ser refeito o asfalto em trechos das ruas Edward Quirino Lacerda, Antonio Canovas Portel, Alberto de Almeida Júnior, Mário D’avila. Altino de Almeida Santiago e Margarida Machado.

No Belinatti foram investidos R$ 3 milhões na implantação de 643 mil metros de drenagem, recapeamento da Avenida Wanderley Pavão (entre as avenidas Julio de Castilho e Professor José Barbosa Hugo Rodrigues). Além de beneficiar este núcleo urbano, foram asfaltadas vias que ligam o bairro ao Recanto dos Pássaros e ao Ana Maria do Couto.

A inauguração teve a participação do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese; do secretário de Fiscalização e Transparência, Luiz Afonso Freitas ; do diretor da Agetran, Janine Bruno; do subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Júnior, além de lideranças comunitárias da região.

Deixe seu Comentário

Leia Também