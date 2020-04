Marquinhos permite que Igrejas funcionem com 60% da capacidade

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) autorizou nesta quarta-feira (29) as igrejas do município a realizarem cultos com 60% da capacidade. Antes, os templos poderiam realizar suas atividades com 30%.

O anúncio foi feito por meio de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na tarde de hoje. Apesar do aumento do número de fiéis, os locais deverão obedecer aos protocolos de segurança já estipulados no último Decreto Municipal publicado dia 26 de março deste ano. “A única mudança é em relação ao número de pessoas. Portanto, todas as medidas de contenção de riscos permanecem”, explicou

Regras

As igrejas poderão abrir mediante a higienização completa antes dos cultos. Será permitido uma pessoa a cada 10 metros quadrados e delimitar a distância de 1,5 metros por fiel. Para higienização, deverão ser disponibilizados lavatórios com água, sabão e álcool em gel, sendo que todas as janelas deverão permanecer abertas.

Funcionamento será das 6h às 19h30. Até dois cultos ou missas por dia. EPIs a todos os funcionários ou obreiros da igreja e luvas e máscaras para os fiéis.

