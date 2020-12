Marquinhos atende pedido de moradores e entrega academia na Vila Carvalho

Inauguração de academia ao livre reuniu a população do Bairro Vila Carvalho, na rua Arnaldo Serra nº 151, em Campo Grande, na manhã deste sábado (12). Aproximadamente 20 pessoas prestigiaram a inauguração da academia na praça Eugênio Leopoldo Martinez Ramirez.

A academia foi um pedido de indicação e solicitação do vereador presidente João Rocha, e dos moradores da vila Carvalho.

O prefeito reeleito Marquinhos Trad (PSD) esteve no local e conversou com o JD1 Notícias, sobre a importância da utilização do espaço livre e que a comunidade pode solicitar melhorias para a prefeitura “Um espaço que não é usado, geralmente busca a usa-lo de maneira equivocada, o não uso gera o mal uso. Esse espaço, não estava sendo útil para a comunidade ao redor, recebemos um pedido do vereador João Rocha, que juntamente com os moradores do bairro, pediram uma academia ao ar livre aqui.”, disse o prefeito.

Para as moradoras do bairro, Cleuza Costa e Dona Maria, a chegada do espaço de lazer para a terceira idade e playground para as crianças, é muito positivo. “Otimo, aqui era um lixão, jogavam muito lixo, super abandonado, agora ficou bem melhor, pertinho da minha casa.”, disse Cleuza Costa, moradora do bairro.

“Quero parabenizar o prefeito, ele conseguiu olhar por nós. Essa praça sempre foi abandonada, agora pela primeira vez surgiu essa academia e estamos muito felizes.”, conclui dona Maria.

A administração das academias é feita pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

