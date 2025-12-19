Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Mato Grosso do Sul castrou mais de 16 mil animais e reforça proteção a vida animal

Caravana da Castração percorreu o estado levando atendimentos veterinários gratuitos, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório

19 dezembro 2025 - 10h55Luiz Vinicius
Animais ganharam proteção máxima neste anoAnimais ganharam proteção máxima neste ano   (Setesc)

Mato Grosso do Sul encerra este ano com um grande número de animais castrados: cerca de 16 mil,7 mil felinos e caninos, reforçando a proteção contra a vida animal.

As ações desenvolvidas ao longo do ano reforçaram o compromisso com a proteção animal, a saúde pública e o controle populacional responsável de cães e gatos.

Entre as medidas de maior destaque está a Caravana da Castração, que percorreu o estado levando atendimentos veterinários gratuitos, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório. Até dezembro de 2025, mais de 16,7 mil animais foram castrados, beneficiando 45 municípios, com 30.957 tutores e entidades protetoras cadastrados no SigPet (Sistema de Gestão de Proteção e Esterilização de Animais).

Em 2025, a Caravana da Castração foi organizada por regiões, considerandos critérios de geolocalização e população dos municípios, garantindo mais eficiência nos atendimentos e segurança no pós-operatório.

Somente nas três primeiras regiões, 45 municípios foram atendidos, alcançando resultados próximos ou superiores às metas estabelecidas.

Na primeira região, que contemplou municípios como Miranda, Bonito, Corumbá e Aquidauana, foram realizadas 5.203 castrações, atingindo mais de 94% da meta prevista. Já na segunda, que incluiu Três Lagoas, Paranaíba e Nova Andradina, foram contabilizados 4.418 procedimentos.

A terceira região, em andamento até dezembro, soma 6.559 atendimentos, com encerramento em Sete Quedas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Contratos de iluminação pública estão sujeitos a investigação
Cidade
Servidores da Prefeitura da Capital ajudaram nos contratos irregulares de iluminação pública
Fotos: Robson Dantas
Cidade
Estado inaugura Agência Integrada Fácil em Três Lagoas
Trânsito terá bloqueios em vários bairros com programação natalina no fim de semana
Cidade
Trânsito terá bloqueios em vários bairros com programação natalina no fim de semana
Protesto é considerado pacífico
Interior
Cobrando melhorias e segurança na rodovia, indígenas bloqueiam MS-162 em Sidrolândia
Foto: Wagner Guimarães
Cidade
Assembleia aprova regra que impõe teto aos gastos do governo estadual
Ônibus já foram vistos bem cedo
Cidade
Sextou com busão: transporte coletivo roda normalmente após fim da greve na Capital
Themis Oliveira
Cidade
Consórcio Guaicurus levantou R$ 1,5 milhão para pagar motoristas em Campo Grande
Demétrio Freitas, presidente do sindicato
Cidade
AGORA: Greve dos ônibus é oficialmente encerrada em Campo Grande
Motoristas devem redobrar a atenção e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas
Cidade
Com interdições até o dia 22, Agetran orienta motoristas sobre mudanças no trânsito
Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande