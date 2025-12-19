Mato Grosso do Sul castrou mais de 16 mil animais e reforça proteção a vida animal

Mato Grosso do Sul encerra este ano com um grande número de animais castrados: cerca de 16 mil,7 mil felinos e caninos, reforçando a proteção contra a vida animal.

As ações desenvolvidas ao longo do ano reforçaram o compromisso com a proteção animal, a saúde pública e o controle populacional responsável de cães e gatos.

Entre as medidas de maior destaque está a Caravana da Castração, que percorreu o estado levando atendimentos veterinários gratuitos, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório. Até dezembro de 2025, mais de 16,7 mil animais foram castrados, beneficiando 45 municípios, com 30.957 tutores e entidades protetoras cadastrados no SigPet (Sistema de Gestão de Proteção e Esterilização de Animais).

Em 2025, a Caravana da Castração foi organizada por regiões, considerandos critérios de geolocalização e população dos municípios, garantindo mais eficiência nos atendimentos e segurança no pós-operatório.

Somente nas três primeiras regiões, 45 municípios foram atendidos, alcançando resultados próximos ou superiores às metas estabelecidas.

Na primeira região, que contemplou municípios como Miranda, Bonito, Corumbá e Aquidauana, foram realizadas 5.203 castrações, atingindo mais de 94% da meta prevista. Já na segunda, que incluiu Três Lagoas, Paranaíba e Nova Andradina, foram contabilizados 4.418 procedimentos.

A terceira região, em andamento até dezembro, soma 6.559 atendimentos, com encerramento em Sete Quedas.

