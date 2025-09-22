Menu
Mato Grosso do Sul participa da pesquisa nacional de satisfação de energia elétrica

Os pesquisadores devidamente identificados pela Qualitest passarão por 11 municípios

22 setembro 2025 - 09h52
Foto: UnsplashFoto: Unsplash  

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) deu início, no dia 1º de setembro, à edição de 2025 do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC), principal pesquisa nacional que mede a percepção da população sobre a qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica. No Mato Grosso do Sul, o levantamento ocorre até 30 de novembro, abrangendo 11 municípios de diversas regiões do estado, com a realização de entrevistas presenciais em domicílios.

O IASC avalia aspectos como qualidade no fornecimento de energia, atendimento ao cliente, clareza das informações prestadas e o nível de confiança dos consumidores em relação às distribuidoras. Considerado a principal ferramenta de pesquisa da ANEEL para captar a opinião da sociedade, o índice serve para orientar ações de regulação, fiscalização e o aprimoramento contínuo do setor elétrico.

No Mato Grosso do Sul, 11 cidades foram sorteadas para receber os pesquisadores da Qualitest Inteligência em Pesquisa, empresa contratada pela ANEEL para conduzir o estudo, sendo Corumbá e Coxim da região Norte; Naviraí, Caarapó, Bataguassu, Sete Quedas e Juti da região Sul e Campo Grande, Terenos, Ribas do Rio Pardo e Cassilândia da região Centro.

Para Rosimeire Costa, presidente do Concen-MS (Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul), a participação dos consumidores é fundamental para o sucesso da pesquisa. “A colaboração da população sul-mato-grossense é essencial. Pedimos que, caso sejam abordados, recebam os pesquisadores com boa vontade e respondam às perguntas com sinceridade, pois isso ajudará diretamente no aprimoramento dos serviços prestados pela concessionária. Lembrando que os pesquisadores da Qualitest estarão sempre devidamente identificados. Para mais informações sobre a pesquisa ou sobre os dados dos entrevistadores, entre em contato com a ANEEL pelo telefone 167”, orienta.

A escolha de municípios de diferentes tamanhos e perfis socioeconômicos garante que o levantamento reflita a realidade de todos os consumidores atendidos pela Energisa MS.

Além de fornecer dados essenciais para melhorar o relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, o IASC também premia as distribuidoras mais bem avaliadas. Essas empresas recebem o Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor e o direito de usar o Selo de Qualidade em suas comunicações institucionais, uma importante certificação que reconhece a excelência no atendimento e serviços prestados.

 

