Mato Grosso do Sul tem 2,9 milhões de habitantes, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (28) a estimativa populacional de 2025, apontando que Mato Grosso do Sul tem 2.924.631 habitantes. O número mantém o estado entre os menos populosos do país, atrás do Distrito Federal (2.996.899) e à frente de Sergipe (2.299.425).



No cenário nacional, a população brasileira chegou a 213,4 milhões de pessoas, um crescimento de 0,39% em relação ao ano passado. Apesar da alta, os técnicos do IBGE destacam que o ritmo de expansão demográfica segue em desaceleração. A projeção é que o Brasil alcance seu pico populacional em 2041, com cerca de 220 milhões de habitantes, antes de iniciar um processo gradual de redução.



Os dados têm impacto direto em políticas públicas e na distribuição de recursos federais. As estimativas do IBGE são utilizadas como referência para o cálculo de repasses constitucionais, como o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



Em Mato Grosso do Sul, os números também servem de base para o planejamento de áreas como saúde, educação e infraestrutura, já que a população concentra-se majoritariamente na região de Campo Grande e em polos de crescimento como Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

