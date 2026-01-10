Matrículas da Reme alcançam 40% das vagas nos dois primeiros dias

As matrículas para a Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande registraram 8,5 mil novos cadastros nos dois primeiros dias de inscrição, número que corresponde a cerca de 40% das 20 mil vagas abertas para novos alunos em 2026, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Atualmente, a rede municipal atende cerca de 112 mil estudantes. Deste total, aproximadamente 92 mil já garantiram a permanência para o próximo ano por meio da rematrícula. As vagas restantes são destinadas a alunos que ainda não fazem parte da rede.

As inscrições têm sido feitas, em sua maioria, pela internet. Até agora, cerca de 650 atendimentos ocorreram de forma presencial na Central de Matrículas.

A maior demanda é por vagas no Grupo 4 da educação infantil e no 1º ano do ensino fundamental. O Grupo 4 atende crianças de quatro e cinco anos e marca o início da etapa obrigatória de escolarização.

No momento da inscrição, os responsáveis podem indicar até três escolas de preferência. A distribuição das vagas leva em conta a disponibilidade nas unidades e a proximidade da residência do aluno.

A lista com a escola designada será divulgada no dia 21 de janeiro. O resultado poderá ser consultado pelo site de matrícula e também será enviado por e-mail aos responsáveis.

Como fazer a matrícula

Cadastro: Deve ser feito exclusivamente pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br.

Atenção aos dados: Após a finalização, não é possível editar as informações. Em caso de erro, é necessário cancelar e refazer o cadastro.

Transferência: Pedidos de mudança entre escolas da rede municipal também devem ser feitos pelo sistema online.

Confirmação da vaga: Após o resultado, os responsáveis devem comparecer à escola indicada com documentos originais e cópias para efetivar a matrícula.

Atendimento: Em caso de dificuldades, o telefone 0800 615 1515 está disponível para suporte.

