Max Freitas é exonerado da Sectur

Foi exonerado na manhã desta sexta-feira (9), o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas em publicação a pedido no Diário Oficial de Campo Grande, ou seja a exoneração foi um pedido do servidor, formalizado mediante publicação.

Max Freitas foi produtor cultural na Diretoria da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Foi de 2015 a 2019, Produtor Geral do Festival América do Sul e Festival de Inverno de Bonito. Em 2017 na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo desempenhou a função de Gerente de Difusão Cultural e Eventos.

Em 2019 assumiu o cargo de Diretor Geral da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e em 2020 recebeu a função de Secretário Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) da Capital.

