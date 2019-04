Médico do SUS surpreende paciente ao atender em libras

Priscilla Porangaba, com informações do Só Notícia Boa

Frederico Nicácio, médico do Sistema Único de Saúde (SUS), em Italva, no Rio de Janeiro, surpreendeu pacientes surdos no fim de semana quando se comunicou em libras durante a consulta.

O médico contou ao Só Notícia Boa, que aprendeu um pouco da Língua Brasileira de Sinais quando ia à igreja na infância. “Tinha sempre um intérprete nos cultos. Eu achava aquilo o máximo e fui aprendendo aos poucos”, explicou.

Em seu perfil pessoal no Instagram Fred descreveu a reação da paciente ao perceber que ele estava realmente entendendo a dor dela, “Foi incrível ver nos olhos deles o brilho e a expressão de felicidade ao ver que o médico do lado de cá estava literalmente entendendo a sua dor. É gratificante demais poder trabalhar de forma inclusiva, garantido a dignidade do outro. É muito bom poder ser instrumento de Deus para mudar a vida de pessoas. seguimos firmes. Representatividade, acessibilidade e inclusão importam muito sim”, publicou.

