Médicos inscritos em cadastro temporário são convocados na Capital

Foi publicado em Diário Oficial, nesta terça-feira (19), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a convocação de quase 60 médicos que estavam inscritos no cadastro de médicos temporários da pasta.

Os 58 profissionais irão atuar em diversas áreas nas unidades do município e deverão se apresentar para assumir a vaga conforme designado no edital . Na publicação também está disponível todos os documentos que os candidatos aprovados devem apresentar no ato da apresentação.

Foram chamados um infectologista, um médico de saúde mental, um de saúde da família e comunidade, um intervencionista, oito médicos ambulatoriais e 46 médicos clínicos gerais. Os profissionais terão carga horária que variam de 12 a 40 horas semanais, de acordo com a especialidade.

O candidato deve se apresentar dentro do prazo de três dias úteis, a contar da data previamente estipulada em edital. As apresentações estão previstas a partir desta manhã. Confira os nomes no edital disponível na edição de n. 7.430 do Diogrande.

